В Омске из-за тумана не смог приземлиться кандидат в президенты Бабурин

Из-за тумана в Омске не могли приземлиться самолеты. В частности, рейс СУ1638 «Москва (Домодедово) — Тюмень (Рощино)» из-за тумана был отправлен на посадку в Тюмень. Там самолет дозаправили и отправили обратно в Омск.
Кроме того, были задержаны рейсы из Омска — У6 388 «Омск — Домодедово» и рейс СУ1639 «Омск — Шереметьево».
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