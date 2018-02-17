В Омске из-за тумана не смог приземлиться кандидат в президенты Бабурин

Из-за тумана в Омске не могли приземлиться самолеты. В частности, рейс СУ1638 «Москва (Домодедово) — Тюмень (Рощино)» из-за тумана был отправлен на посадку в Тюмень. Там самолет дозаправили и отправили обратно в Омск.