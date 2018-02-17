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10:14 (мск), источник: dostup1.ru

Челябинца, причастного к торговле наркотиками, депортировали из Таиланда

Сотрудники НЦБ Интерпола МВД России депортировали из Королевства Таиланд россиянина, причастного к торговле наркотиками, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«В 2013 году уроженец Челябинска был задержан при попытке реализовать наркотическое средство, содержащее амфетамин. В отношении него было возбуждено уголовное дело. На период расследования мужчине избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде», — сообщили в МВД.

Там уточнили, что злоумышленник в дальнейшем скрылся от правоохранительных органов и был объявлен в розыск по каналам Интерпола.

Разыскиваемый был задержан на территории Королевства Таиланд. Он доставлен в Москву, уточнили в пресс-центре ведомства.

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