Челябинца, причастного к торговле наркотиками, депортировали из Таиланда
Сотрудники НЦБ Интерпола МВД России депортировали из Королевства Таиланд россиянина, причастного к торговле наркотиками, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Сотрудники НЦБ Интерпола МВД России депортировали из Королевства Таиланд россиянина, причастного к торговле наркотиками, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
«В 2013 году уроженец Челябинска был задержан при попытке реализовать наркотическое средство, содержащее амфетамин. В отношении него было возбуждено уголовное дело. На период расследования мужчине избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде», — сообщили в МВД.
Там уточнили, что злоумышленник в дальнейшем скрылся от правоохранительных органов и был объявлен в розыск по каналам Интерпола.
Разыскиваемый был задержан на территории Королевства Таиланд. Он доставлен в Москву, уточнили в
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