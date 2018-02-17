Челябинца, причастного к торговле наркотиками, депортировали из Таиланда

«В 2013 году уроженец Челябинска был задержан при попытке реализовать наркотическое средство, содержащее амфетамин. В отношении него было возбуждено уголовное дело. На период расследования мужчине избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде», — сообщили в МВД.

Там уточнили, что злоумышленник в дальнейшем скрылся от правоохранительных органов и был объявлен в розыск по каналам Интерпола.