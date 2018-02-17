За серьезных людей выдают себя мошенники в Приморье
Наиболее распространенный вид обмана по телефону — требование выкупа или взятки за освобождение якобы задержанного за совершение правонарушения или преступления родственника, сообщили DEITA. RU в
Наиболее распространенный вид обмана по телефону — требование выкупа или взятки за освобождение якобы задержанного за совершение правонарушения или преступления родственника, сообщили DEITA. RU в
Звонки мошенники делают рано утром или ночью, чтобы застать граждан врасплох. На телефон поступает звонок от якобы «родственника», который сообщает жертве заведомо ложную информацию о том, он совершил
Полиция рекомендует гражданам, попавшим в такую ситуацию, незамедлительно убедиться в том, что именно их родственник находится «на связи». Для этого необходимо задать вопросы личного характера, такие как: имя отца, матери, узнать дату рождения и другие данные, а также прояснить сложившуюся ситуацию. Тогда станет понятно, что звонок является фактом мошенничества, так как незнакомый человек не обладает личной информацией.
При отсутствии такой возможности полицейские советуют гражданам связаться с другими родственниками, проживающими с «попавшим в беду» совместно и уведомить их о звонке. Обо всех фактах мошенничества сообщайте в ближайший отдел полиции или по телефону 02 (с мобильного — 102).
Отметим, что с начала года в Приморье полицией возбуждено 40 уголовных дел по фактам мошеннических действий под предлогом «родственник в беде», в 19 случаях потерпевшим причинен имущественный ущерб.
Дмитрий Санников.
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