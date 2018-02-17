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09:16 (мск), источник: ДЕЙТА

За серьезных людей выдают себя мошенники в Приморье

Наиболее распространенный вид обмана по телефону — требование выкупа или взятки за освобождение якобы задержанного за совершение правонарушения или преступления родственника, сообщили DEITA. RU в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.

Звонки мошенники делают рано утром или ночью, чтобы застать граждан врасплох. На телефон поступает звонок от якобы «родственника», который сообщает жертве заведомо ложную информацию о том, он совершил дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом или преступление, грозящее уголовным преследованием. Злоумышленники могут представляться сотрудниками правоохранительных органов либо самим попавшим в беду родственником. Потерпевшие потом утверждают, что голос звонившего был удивительно похож на голос их родных. Он просит передать денежные средства в определенной сумме для освобождения от уголовной ответственности родственника. Так, в Приморье, неоднократно злоумышленник представлялся как следователь по особо важным делам Игорь Николаевич Греков, либо Дмитрий Александрович Никулин.

Злоумышленники, путем нагнетания серьёзности обстановки, сообщают, что спасти положение «родственника» могут только деньги, делают акцент на то, что на принятие решения остается совсем немного времени. Это заставляет доверчивых граждан перечислять денежные средства на номера телефонов, банковские карты. Кроме того, в качестве курьеров могут использоваться сотрудники таксомоторных компаний. До момента передачи денег мошенники остаются на связи с потерпевшим. Такие меры принимаются для того, чтобы у гражданина не было возможности связаться с родственником и прояснить ситуацию, или же посоветоваться с кем-нибудь из знакомых или компетентными в этих вопросах людей.

Полиция рекомендует гражданам, попавшим в такую ситуацию, незамедлительно убедиться в том, что именно их родственник находится «на связи». Для этого необходимо задать вопросы личного характера, такие как: имя отца, матери, узнать дату рождения и другие данные, а также прояснить сложившуюся ситуацию. Тогда станет понятно, что звонок является фактом мошенничества, так как незнакомый человек не обладает личной информацией.

При отсутствии такой возможности полицейские советуют гражданам связаться с другими родственниками, проживающими с «попавшим в беду» совместно и уведомить их о звонке. Обо всех фактах мошенничества сообщайте в ближайший отдел полиции или по телефону 02 (с мобильного — 102).

Отметим, что с начала года в Приморье полицией возбуждено 40 уголовных дел по фактам мошеннических действий под предлогом «родственник в беде», в 19 случаях потерпевшим причинен имущественный ущерб.

Дмитрий Санников.

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