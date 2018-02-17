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09:51 (мск), источник: АиФ Омск

В Омске на перекрёстке у автовокзала столкнулись три автомобиля

В Омске на перекрёстке у автовокзала лоб в лоб столкнулись два автомобиля. Об этом сообщают очевидцы в группе «ЧП Омск» в «ВКонтакте».

17 февраля на ул. Лукашевича на перекрёстке возле автовокзала произошло ДТП: лоб в лоб столкнулись два автомобиля: у машин сильно смяты капоты. Как сообщают очевидцы, пострадал ещё один автомобиль — у него вырвано заднее левое колесо.

Информации о пострадавших пока нет, однако на фото видно, что на место аварии приехала скорая помощь.

Подробностей аварии нет, но, вероятнее всего, один из автомобилей хотел повернуть на ул. Степанца, что и стало причиной ДТП.

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