В Омске на перекрёстке у автовокзала столкнулись три автомобиля

17 февраля на ул. Лукашевича на перекрёстке возле автовокзала произошло ДТП: лоб в лоб столкнулись два автомобиля: у машин сильно смяты капоты. Как сообщают очевидцы, пострадал ещё один автомобиль — у него вырвано заднее левое колесо.

Информации о пострадавших пока нет, однако на фото видно, что на место аварии приехала скорая помощь.

Подробностей аварии нет, но, вероятнее всего, один из автомобилей хотел повернуть на ул. Степанца, что и стало причиной ДТП.