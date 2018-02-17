В Омске на перекрёстке у автовокзала столкнулись три автомобиля
В Омске на перекрёстке у автовокзала лоб в лоб столкнулись два автомобиля. Об этом сообщают очевидцы в группе «ЧП Омск» в «ВКонтакте».
В Омске на перекрёстке у автовокзала лоб в лоб столкнулись два автомобиля. Об этом сообщают очевидцы в группе «ЧП Омск» в «ВКонтакте».
17 февраля на ул. Лукашевича на перекрёстке возле автовокзала произошло ДТП: лоб в лоб столкнулись два автомобиля: у машин сильно смяты капоты. Как сообщают очевидцы, пострадал ещё один автомобиль — у него вырвано заднее левое колесо.
Информации о пострадавших пока нет, однако на фото видно, что на место аварии приехала скорая помощь.
Подробностей аварии нет, но, вероятнее всего, один из автомобилей хотел повернуть на ул. Степанца, что и стало причиной ДТП.
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