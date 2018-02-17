Не пропустил: в лобовом ДТП в Петербурге серьезно пострадала девушка
Авария в Колпинском районе произошла вечером 16 февраля. Ранен один человек.
Авария в Колпинском районе произошла вечером 16 февраля. Ранен один человек.
Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, около 21:00 водитель Hyundai на перекрестке Колпинского шоссе и Фидерной улицы выполнял поворот налево и не уступил дорогу встречному Volkswagen Polo.
В результате столкновения тяжкие травмы получила 30-летняя пассажирка «Фольксвагена». Женщина в больнице.
По факту ДТП проводится проверка.
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