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10:10 (мск), источник: Водитель Петербурга

Не пропустил: в лобовом ДТП в Петербурге серьезно пострадала девушка

Авария в Колпинском районе произошла вечером 16 февраля. Ранен один человек.

Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, около 21:00 водитель Hyundai на перекрестке Колпинского шоссе и Фидерной улицы выполнял поворот налево и не уступил дорогу встречному Volkswagen Polo.

В результате столкновения тяжкие травмы получила 30-летняя пассажирка «Фольксвагена». Женщина в больнице.

По факту ДТП проводится проверка.

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