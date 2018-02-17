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10:57 (мск), источник: Комсомольская правда

В Башкирии «Дэу Нексия» протаранила сани: один человек погиб

Серьезная авария произошла 16 февраля в Учалинском районе: вечером на 10 км автодороги Имангулово-Базаргулово столкнулись легковой автомобиль и гужевая повозка.

По предварительным данным, 51-летний сельчанин, управлявший санями, выезжая на главную дорогу, не уступил водителю «Дэу Нексии». В результате, произошло столкновение. Увы, без жертв не обошлось.

«Водитель гужевой повозки госпитализирован, его 55-летний пассажир скончался на месте. Животное не пострадало», — сообщается в блоге главного госавтоинспектора Башкирии Динара Гильмутдинова.

Всего за минувшие сутки, по данным УГИБДД МВД России по РБ, на дорогах республики зарегистрировано 13 автомобильных аварий, в которых один человек погиб и четырнадцать получили травмы.

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