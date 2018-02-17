62-летний мужчина, пропавший в Гурьевском районе, найден мёртвым

Поиски Аббасова продолжались около трёх суток. Пропавшего обнаружили мёртвым в пятницу, 16 февраля. Обстоятельства и причина смерти пока неизвестны.

Ранее сообщалось, что Шамиль Аббасов 13 февраля вышел из дома на ул. Молодёжной в посёлке Высокое Гурьевского района и в течение двух дней на связь с родными не выходил. 15 февраля было объявлено о розыске пропавшего.