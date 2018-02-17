62-летний мужчина, пропавший в Гурьевском районе, найден мёртвым
62-летний Шамиль Аббасов, который пропал в Гурьевском районе 13 февраля, найден мёртвым. Об этом «Клопс» сообщили волонтёры группы «Поиск пропавших людей Калининград».
62-летний Шамиль Аббасов, который пропал в Гурьевском районе 13 февраля, найден мёртвым. Об этом «Клопс» сообщили волонтёры группы «Поиск пропавших людей Калининград».
Поиски Аббасова продолжались около трёх суток. Пропавшего обнаружили мёртвым в пятницу, 16 февраля. Обстоятельства и причина смерти пока неизвестны.
Ранее сообщалось, что Шамиль Аббасов 13 февраля вышел из дома на ул. Молодёжной в посёлке Высокое Гурьевского района и в течение двух дней на связь с родными не выходил. 15 февраля было объявлено о розыске пропавшего.
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