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10:50 (мск), источник: Клопс.ru

62-летний мужчина, пропавший в Гурьевском районе, найден мёртвым

62-летний Шамиль Аббасов, который пропал в Гурьевском районе 13 февраля, найден мёртвым. Об этом «Клопс» сообщили волонтёры группы «Поиск пропавших людей Калининград».

Источник: Клопс.ru

Поиски Аббасова продолжались около трёх суток. Пропавшего обнаружили мёртвым в пятницу, 16 февраля. Обстоятельства и причина смерти пока неизвестны.

Ранее сообщалось, что Шамиль Аббасов 13 февраля вышел из дома на ул. Молодёжной в посёлке Высокое Гурьевского района и в течение двух дней на связь с родными не выходил. 15 февраля было объявлено о розыске пропавшего.

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