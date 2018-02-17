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10:44 (мск), источник: НИА Самара

В Красноглинском районе Самары тушили крупный пожар на 70 кв. метрах

В ночь на субботу, 17 февраля, по адресу: г. о. Самара, Красноглинский р-н, ул. Усть-Каменогорская произошел пожар.

Горел частный дом и надворные постройки на 70 м².

На тушение пожара выезжали пожарно-спасательные подразделения в составе 18 человек личного состава и 5 единиц техники.

Пожар потушили за два часа, сообщает облМЧС.

Причина пожара и ущерб от него устанавливается.

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