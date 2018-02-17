В Красноглинском районе Самары тушили крупный пожар на 70 кв. метрах
В ночь на субботу, 17 февраля, по адресу: г. о. Самара, Красноглинский
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В ночь на субботу, 17 февраля, по адресу: г. о. Самара, Красноглинский
Горел частный дом и надворные постройки на 70 м².
На тушение пожара выезжали
Пожар потушили за два часа, сообщает облМЧС.
Причина пожара и ущерб от него устанавливается.
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