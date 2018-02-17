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11:02 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

«Причину смерти не установили». Челябинка погибла на отдыхе в Эмиратах

ЧЕЛЯБИНСК, 17 февраля, ФедералПресс. Жительница Челябинска скончалась во время отдыха в Эмиратах.

По предварительной информации, 24-летней девушке у бассейна стало плохо, она упала и потеряла сознание, пишет Telefakt.ru.

Медики пытались ее спасти, но она скончалась. Девушка отдыхала вместе со своим молодым человеком.

По словам знакомых пары, причину смерти медики пока не установили, результаты полного анализа можно ожидать до трех месяцев.

«ФедералПресс» напоминает, в прошлом году трагически закончилась для туристки из Челябинской области поездка в Доминикану. Во время дорожного путешествия девушка, обнажившись до пояса, высунулась из машины, усевшись на дверь. Она погибла, ударившись о дорожный знак.

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