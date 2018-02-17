«Причину смерти не установили». Челябинка погибла на отдыхе в Эмиратах

По предварительной информации, 24-летней девушке у бассейна стало плохо, она упала и потеряла сознание, пишет Telefakt.ru.

Медики пытались ее спасти, но она скончалась. Девушка отдыхала вместе со своим молодым человеком.

По словам знакомых пары, причину смерти медики пока не установили, результаты полного анализа можно ожидать до трех месяцев.