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11:57 (мск), источник: Известия

В Москве задержали обманутых Грудининым пайщиков

Полиция в Москве задержала пайщиков «Совхоза им. Ленина», которые утверждают, что были обмануты владельцем предприятия, кандидатом в президенты России Павлом Грудининым.

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Они устроили акцию протеста у здания, где проходил форум обманутых дольщиков со всей России, организованный КПРФ.

Митингующие рассчитывали, что это поможет им вернуть доли в предприятии. В итоги 15 демонстрантов были задержаны.

Павел Грудинин является кандидатом в президенты России — он был выдвинут от КПРФ. Выборы главы государства пройдут 18 марта 2018 года.

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12 января© Ньюстюб
1 комментарийк этой статье
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