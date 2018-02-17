В Москве задержали обманутых Грудининым пайщиков

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Они устроили акцию протеста у здания, где проходил форум обманутых дольщиков со всей России, организованный КПРФ.

Митингующие рассчитывали, что это поможет им вернуть доли в предприятии. В итоги 15 демонстрантов были задержаны.