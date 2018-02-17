В Москве задержали обманутых Грудининым пайщиков
Полиция в Москве задержала пайщиков «Совхоза им. Ленина», которые утверждают, что были обмануты владельцем предприятия, кандидатом в президенты России Павлом Грудининым.
Полиция в Москве задержала пайщиков «Совхоза им. Ленина», которые утверждают, что были обмануты владельцем предприятия, кандидатом в президенты России Павлом Грудининым.
Они устроили акцию протеста у здания, где проходил форум обманутых дольщиков со всей России, организованный КПРФ.
Митингующие рассчитывали, что это поможет им вернуть доли в предприятии. В итоги 15 демонстрантов были задержаны.
Павел Грудинин является кандидатом в президенты России — он был выдвинут от КПРФ. Выборы главы государства пройдут 18 марта 2018 года.
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