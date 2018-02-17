В Казани у Советской площади трамвай после аварии встал поперек дороги
Утром на перекрестке Сибирского тракта и улицы Космонавтов столкнулись автобус и трамвай. Об этом сообщил читатель Алексей Сергеев.
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Утром на перекрестке Сибирского тракта и улицы Космонавтов столкнулись автобус и трамвай. Об этом сообщил читатель Алексей Сергеев.
Судя по фото, удар был такой силы, что трамвай сошел с рельсов и встал поперек дороги. Информации о пострадавших пока нет.
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