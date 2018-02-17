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12:37 (мск), источник: АиФ Черноземье

В Нововоронеже сбили 10-летнего мальчика

Воронежские полицейские разбираются в обстоятельствах ДТП в Нововоронеже.

По информации пресс-службы ГУ МВД по региону, 10-летний мальчик переходил дорогу на улице Парковый проезд вне пешеходного перехода, когда на него наехал ВАЗ. За рулем машины ехал 21-летний житель Воронежской области.

Ребенок получил травмы и был отправлен в больницу. Полиция проводит проверку по факту ДТП.

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