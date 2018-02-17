В Нововоронеже сбили 10-летнего мальчика
Воронежские полицейские разбираются в обстоятельствах ДТП в Нововоронеже.
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Воронежские полицейские разбираются в обстоятельствах ДТП в Нововоронеже.
По информации
Ребенок получил травмы и был отправлен в больницу. Полиция проводит проверку по факту ДТП.
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