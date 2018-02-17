В Казани автобус наехал на пьяного пешехода
(Казань 17 февраля, «Татар-информ»). В Казани автобус наехал на пьяного мужчину, сообщили ИА «Татар-информ» в
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(Казань 17 февраля, «Татар-информ»). В Казани автобус наехал на пьяного мужчину, сообщили ИА «Татар-информ» в
В пятницу днем в Казани на улице Беломорской около остановки «Караван — Сарай» водитель красного автобуса совершил наезд на пешехода.
Как сообщают в Госавтоинспекции, в момент ДТП пострадавший был пьян. Прибывшие к месту происшествия медики диагностировали у мужчины ушиб головного мозга легкой степени.
Все обстоятельства аварии уточняются.
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