В Казани автобус наехал на пьяного пешехода

В пятницу днем в Казани на улице Беломорской около остановки «Караван — Сарай» водитель красного автобуса совершил наезд на пешехода.

Как сообщают в Госавтоинспекции, в момент ДТП пострадавший был пьян. Прибывшие к месту происшествия медики диагностировали у мужчины ушиб головного мозга легкой степени.