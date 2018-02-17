Спецслужбы съехались к воронежской многоэтажке из-за угрозы взрыва
Жильцы дома сообщили о подозрительных предметах.
Жильцы дома сообщили о подозрительных предметах.
Жильцы девятиэтажного дома № 10 на улице Комарова сообщили об угрозе взрыва утром субботы, 17 февраля. Горожане нашли в подъезде две подозрительные коробки, сообщили корреспонденту «Вести-Воронеж» в
Сейчас на месте работают полицейские и сотрудники МЧС.
Корреспондент «Вести-Воронеж» следит за развитием событий.
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