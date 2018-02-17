Концентрация этилбензола в воздухе Дзержинска превысила норму в 5 раз
Концентрация этилбензола в воздухе Дзержинска превысила норму в 5 раз.
Концентрация этилбензола в воздухе Дзержинска превысила норму в 5 раз.
Как сообщается на сайте Федерального Государственного Бюджетного Учреждения «Верхне-Волжское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», нарушение было выявлено 16 февраля, в пятницу.
Как отмечалось в сообщении, отклонение от нормы зафиксировано в западной части города химиков.
Что касается городов Кстово и Арзамас, то превышений допустимых норм содержания контролируемых примесей в них отмечено не было.
Напомним, ранее сообщалось, что уровень хлористого водорода в Дзержинске превышал норму в 4 раза.
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