В Самарской области неизвестные обстреляли пассажирский автобус

ЧП произошло на проспекте Королева, когда автобус следовал по маршруту с пассажирами в салоне.

В автобусе были пробиты два стекла — в водительской двери и пассажирское. К счастью, никто из пассажиров автобуса не пострадал, сообщает КТВ-ЛУЧ.