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11:51 (мск), источник: Pro Город Самара

В Самарской области неизвестные обстреляли пассажирский автобус

16 февраля во втором часу дня в Юго-Западном районе Сызрани неизвестные обстреляли ПАЗ 28-го маршрута.

ЧП произошло на проспекте Королева, когда автобус следовал по маршруту с пассажирами в салоне.

В автобусе были пробиты два стекла — в водительской двери и пассажирское. К счастью, никто из пассажиров автобуса не пострадал, сообщает КТВ-ЛУЧ.

Владельцы автобуса считают, что выстрелы, скорее всего, производились из пневматического оружия, а стрельба велась из многоэтажного дома. Владельцы маршрута призвали водителей и пассажиров быть начеку. По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка.

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