В Самарской области неизвестные обстреляли пассажирский автобус
16 февраля во втором часу дня в
16 февраля во втором часу дня в
ЧП произошло на проспекте Королева, когда автобус следовал по маршруту с пассажирами в салоне.
В автобусе были пробиты два стекла — в водительской двери и пассажирское. К счастью, никто из пассажиров автобуса не пострадал, сообщает
Владельцы автобуса считают, что выстрелы, скорее всего, производились из пневматического оружия, а стрельба велась из многоэтажного дома. Владельцы маршрута призвали водителей и пассажиров быть начеку. По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка.
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