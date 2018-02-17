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12:53 (мск), источник: РИА Новости

В Ленинградской области автобус с детьми попал в аварию

МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Школьный автобус, следовавший из Пскова в Санкт-Петербург, съехал в кювет в Лужском районе Ленинградской области, пострадал один человек, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

«ДТП произошло на 118-м километре федеральной автодороги Р-23 “Псков” вблизи Луги. В съехавшем в кювет автобусе находились 29 человек, в том числе 21 ребенок», — сказал собеседник агентства.

По его словам, по предварительным данным, пострадал один сопровождающий. Обстоятельства ДТП выясняются.

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