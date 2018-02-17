Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Звезда «50 оттенков» рассказала о самой сложной постельной сцене
300-килограммовый одноногий американец похудел и начал бегать
В Новой Москве 3-летняя девочка умерла на прогулке в детском саду
Футболиста сборной России обманули на 200 млн при покупке жилья
Елена Яковлева пожаловалась на сына, бросившего учебу
За наличными — в магазин! Банки тестируют новый механизм У россиян вскоре может появиться возможность снимать деньги с карт прямо на кассах магазинов
Россия вводит на Кавказ армию «беспрецедентной мощи»
Западные СМИ в недоумении от русских на Олимпиаде
Российских болельщиков выгнали со стадиона на Олимпиаде
Киев принял меры из-за бегства украинцев в РФ
Илья Ковальчук разозлил женскую сборную России
Хроника падения: Россия растянулась на льду
Виктория Лопырева устроила фотосессию в океане в Рио-де-Жанейро
Лоуренс и Джилленхол повеселились на свадьбе Эми Шумер
Пентагон: РФ вывела из строя «грозу морей» — новейший авианосец
Безупречно: Семенович надела прозрачную юбку - СМИ
«У НАТО два часа на пошив белых флагов»: ответ России - СМИ
В Совфеде объяснили провал Порошенко в Мюнхене
Фоторепортажи
10Во Флориде в школе произошла стрельба
10Пре-карнавал в Рио
12:44 (мск), источник: АиФ Самара

В Самаре из-за крупной коммунальной аварии затопило Заводское шоссе

Жители Самары пожаловались на утечку воды в районе Заводского шоссе в ночь с 16 на 17 февраля.

По словам очевидцев, вся проезжая часть в этом районе была залита водой. Факт коммунальной аварии подтвердили в компании «СКС». Утечка произошла из-за аварии на водопроводе диаметром 200 миллиметров на линии при воде завода «Продмаш». Работы по устранению аварии ведутся.

Дорога вместе прорыва трубопровода покрыт льдом, автомобилистов предупреждают, что при движении по дороге следует соблюдать осторожность.

Во время загрузки произошла ошибка.
Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

Тимати обратился к губернатору Пермского края после избиения DJ Smash
Евросоюз снимет санкции с РФ после ввода миссии ООН в Донбасс
Порошенко решил запретить флаг России во всем мире
В сети обсуждают видео со змеей-канатоходцем
В Токио ультраправые митингуют у российского посольства
Россиянки сражаются за медаль лыжной эстафеты (видеотрансляция)
В Москве задержали обманутых Грудининым пайщиков
Житель Уфы выиграл в лотерею более 26 млн рублей
Олимпиада в Корее
Трансляции самых технологичных Игр
Спорт
Женская сборная России по хоккею вышла в полуфинал Олимпиады Соперницами сборной России в полуфинале станет сборная Канады, которой наша команда уступила на групповом этапе со счётом 0:5
Авто
МВД придумало новый повод лишать водителей прав Кроме того, для водителей, которые сели за руль без водительского удостоверения, предлагается повысить штраф
Hi-Tech
В России придумали «Кольцо безопасности». Но продаваться оно будет в США Перстень с тревожной кнопкой, чтобы попросить помощи у близких
Кино
Юлия Топольницкая снялась в новом «Подкидыше»: первые фото «Коля, попридержи инициативу» вместо «Муля, не нервируй меня», няня из клипа «Ленинграда», Антоха MC и другие отличия нового «Подкидыша» от классической советской ленты в материале «Кино Mail.Ru»
Недвижимость
Ростуризм разработал памятку по сдаче жилья болельщикам ЧМ-2018
7 примет нашего быта, которым очень удивились бы наши бабушки
Страшные и красивые: Петербуржцы публикуют фото сосулек
Пермские общественники предложили властям переименовать улицы, носящие имена революционеров-террористов
Леди
7 потенциальных бойфрендов для Дженнифер Энистон Мы готовы предложить актрисе реальную помощь – список из тех мужчин, которые смогут утешить ее после расставания с супругом
Дети
В Новой Москве 3-летняя девочка умерла на прогулке в детском саду По одной из версий, воспитатели забыли ребенка на улице.
Все о ремонте
8 удивительных идей для декора стен
Как выбрать плитку для маленькой ванной: 7 профессиональных советов
8 идей для компактного хранения зимней одежды
Зонируем гостиную: 4 простых правила
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь