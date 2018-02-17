В Самаре из-за крупной коммунальной аварии затопило Заводское шоссе
Жители Самары пожаловались на утечку воды в районе Заводского шоссе в ночь с 16 на 17 февраля.
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Жители Самары пожаловались на утечку воды в районе Заводского шоссе в ночь с 16 на 17 февраля.
По словам очевидцев, вся проезжая часть в этом районе была залита водой. Факт коммунальной аварии подтвердили в компании «СКС». Утечка произошла
Дорога вместе прорыва трубопровода покрыт льдом, автомобилистов предупреждают, что при движении по дороге следует соблюдать осторожность.
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