В Самаре из-за крупной коммунальной аварии затопило Заводское шоссе

По словам очевидцев, вся проезжая часть в этом районе была залита водой. Факт коммунальной аварии подтвердили в компании «СКС». Утечка произошла из-за аварии на водопроводе диаметром 200 миллиметров на линии при воде завода «Продмаш». Работы по устранению аварии ведутся.