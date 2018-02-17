СК снял ответственность с воспитателей за смерть девочки в сугробе

Источник: Агентство «Москва»

«Распространенные в СМИ сведения о том, что ребенок находился на улице длительное время без присмотра взрослых и в результате был обнаружен в бессознательном состоянии, своего объективного подтверждения не нашли», — заявили в СКР.

Проведенная экспертиза не показала признаков переохлаждения организма, а также следов внутренних или внешних травм у ребенка.

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По словам сотрудников правоохранительных органов, во время прогулки у девочки случился приступ, ее отнесли в помещение к медсестре, вызвав скорую помощь.