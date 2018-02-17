СК снял ответственность с воспитателей за смерть девочки в сугробе

«Распространенные в СМИ сведения о том, что ребенок находился на улице длительное время без присмотра взрослых и в результате был обнаружен в бессознательном состоянии, своего объективного подтверждения не нашли», — заявили в СКР.
Проведенная экспертиза не показала признаков переохлаждения организма, а также следов внутренних или внешних травм у ребенка.
По словам сотрудников правоохранительных органов, во время прогулки у девочки случился приступ, ее отнесли в помещение к медсестре, вызвав скорую помощь.
Накануне сообщалось, что девочку нашли на игровой площадке лежащей в сугробе без сознания. Воспитательница и нянечка заметили ее отсутствие, только когда вернулись с прогулки. Отец погибшей девочки рассказал полицейским, что проблем со здоровьем у нее никогда не было, но недавно родители заметили на ее теле синяки якобы от падения во время игры.
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