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17 февраля, источник: Lenta.Ru

СК снял ответственность с воспитателей за смерть девочки в сугробе

Следственный комитет России (СКР) назвал причину смерти трехлетней воспитанницы детского сада в Новой Москве. По предварительным данным, ребенок скончался от сердечной дисфункции, сообщается на сайте ведомства в субботу, 17 февраля.

Источник: Агентство «Москва»

«Распространенные в СМИ сведения о том, что ребенок находился на улице длительное время без присмотра взрослых и в результате был обнаружен в бессознательном состоянии, своего объективного подтверждения не нашли», — заявили в СКР.

Проведенная экспертиза не показала признаков переохлаждения организма, а также следов внутренних или внешних травм у ребенка.

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По словам сотрудников правоохранительных органов, во время прогулки у девочки случился приступ, ее отнесли в помещение к медсестре, вызвав скорую помощь.

Накануне сообщалось, что девочку нашли на игровой площадке лежащей в сугробе без сознания. Воспитательница и нянечка заметили ее отсутствие, только когда вернулись с прогулки. Отец погибшей девочки рассказал полицейским, что проблем со здоровьем у нее никогда не было, но недавно родители заметили на ее теле синяки якобы от падения во время игры.

Следователи выясняют причину смерти девочки в детсаду в ТиНАО
Во время загрузки произошла ошибка.
17 февраля© Ньюстюб
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