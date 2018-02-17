Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Звезда «50 оттенков» рассказала о самой сложной постельной сцене
Любопытные факты об оргазме из разных стран мира
СК назвал предварительную причину смерти ребенка в московском детсаду
Как сделать ковер эффектным элементом интерьера: 5 ярких примеров
Полный релакс: Юлия Высоцкая отдыхает в СПА
«Поезд метро остановился ради неё!» Девочка в Нью-Йорке каждое утро махала машинистам. Ей сделали подарок на 14 февраля
Сигнал Германии: эксперт сказал, зачем Порошенко позвонил Путину
Западные СМИ в недоумении от русских на Олимпиаде
Российских болельщиков выгнали со стадиона на Олимпиаде
Киев принял меры из-за бегства украинцев в РФ
Обнаженную фотомодель унесло морем во время съемки - видео
Кличко: С Крымом поступят еще жестче, чем с Киевом
Внучка Софии Ротару показала новое фото после долгого перерыва
Под запретом: в чем Кейт Миддлтон придет на премию BAFTA
Пентагон: РФ вывела из строя «грозу морей» — новейший авианосец
Безупречно: Семенович надела прозрачную юбку - СМИ
Россиянка 14 лет судилась за наследство саудовского принца
Строителей будут отслеживать по датчику
Фоторепортажи
12Новый год по лунному календарю
40Церемония открытия Олимпиады в Пхенчхане
17 февраля, источник: Prokazan.ru

В Набережных Челнах за взятку арестован сотрудник исполкома

В Набережных Челнах под арест отправлен главный специалист управления архитектуры, градостроительного и жилищного развития исполкома Дмитрий Дмитриев. Его подозревают в получении взятки.

Источник: Prokazan.ru

Как считают следователи, Дмитриев требовал с одного из предпринимателей 200 тысяч рублей за продление срока аренды земельного участка, на котором бизнесмен возвел промышленный объект. Бизнесмен обратился в правоохранительные органы. Сообщается, что чиновник был задержан с поличным в собственном кабинете. В том, что он требовал деньги, Дмитриев не признает.

Дмитрию Дмитриеву выбрана мера пресечения в виде содержания под стражей на срок до 15 апреля.

Отметим, что 2018 год начался для Татарстан со скандала — республику захлестнула волна громких уголовных дел, связанных с коррупцией. Одно из них закончилось трагедией: тело замминистра здравоохранения республики Елены Шишмаревой было найдено после избрания ей меры пресечения в виде домашнего ареста. Ряд экспертов связывает это с предстоящими выборами: антикоррупционная кампания имеет неплохой пропагандистский эффект. Другие считают действия силовиков системной работой, которая не связана с предстоящими выборами президента РТ.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

В Казани хотят создать банк спермы мусульманских мужчин
Обыкновенное чудо
Песец и лиса пришли к рыбаку в мороз за едой
Американский ракетный эсминец Ross вошел в Черное море
Порошенко потребовал «дожать» Россию
Евросоюз снимет санкции с РФ после ввода миссии ООН в Донбасс
Украинские нацисты сорвали и сожгли российский флаг в Киеве
Китай начал поставки фруктов в Россию
Олимпиада в Корее
Трансляции самых технологичных Игр
Спорт
Пхенчхан, день 10-й: поверженная Америка и пять пуль в «молоко» Рассказываем о главных событиях 17 февраля на Олимпиаде в Южной Корее
Авто
МВД придумало новый повод лишать водителей прав Кроме того, для водителей, которые сели за руль без водительского удостоверения, предлагается повысить штраф
Hi-Tech
В России придумали «Кольцо безопасности». Но продаваться оно будет в США Перстень с тревожной кнопкой, чтобы попросить помощи у близких
Кино
Юлия Топольницкая снялась в новом «Подкидыше»: первые фото «Коля, попридержи инициативу» вместо «Муля, не нервируй меня», няня из клипа «Ленинграда», Антоха MC и другие отличия нового «Подкидыша» от классической советской ленты в материале «Кино Mail.Ru»
Недвижимость
Россиянка 14 лет судилась за наследство саудовского принца
Переезд в первый новый дом в рамках реновации начнется уже с 26 февраля
Федор Смолов промахнулся на 200 миллионов
Глава Минстроя указал на нехватку архитекторов
Леди
Пары, в неожиданное расставание которых мы до сих пор не верим Пока Дженнифер Энистон разводится с Джастином Теру после двух лет брака, мы вспоминаем самые неожиданные звездные расставания
Дети
Беременная Галина Юдашкина поделилась пляжным снимком с сыном Наследница российского кутюрье снова станет мамой в апреле 2018 года.
Все о ремонте
8 удивительных идей для декора стен
Как сочетать мебель из разных стилей: 7 полезных советов
Интерьер недели: двухэтажная квартира в московской новостройке
Как из однушки сделать двушку: 16 лучших идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь