В Набережных Челнах за взятку арестован сотрудник исполкома

Источник: Prokazan.ru

Как считают следователи, Дмитриев требовал с одного из предпринимателей 200 тысяч рублей за продление срока аренды земельного участка, на котором бизнесмен возвел промышленный объект. Бизнесмен обратился в правоохранительные органы. Сообщается, что чиновник был задержан с поличным в собственном кабинете. В том, что он требовал деньги, Дмитриев не признает.

Дмитрию Дмитриеву выбрана мера пресечения в виде содержания под стражей на срок до 15 апреля.