Школу во Флориде, где были убиты 17 человек, снесут
На месте старой школы построят мемориал в память о жертвах трагедии. Новое учебное здание построят неподалеку, строительство обойдется примерно в 30 миллионов долларов.
На месте старой школы построят мемориал в память о жертвах трагедии. Новое учебное здание построят неподалеку, строительство обойдется примерно в 30 миллионов долларов.
Власти штата Флорида приняли решение о сносе трехэтажного здания школы, где 14 февраля были убиты 17 человек, передает Mir24 cо ссылкой на зарубежные источники.
На месте старой школы построят мемориал в память о жертвах трагедии. Новое учебное здание построят неподалеку, строительство обойдется примерно в 30 миллионов долларов.
Напомним, жуткое ЧП случилось в городе Паркленд. Бывший ученик Николас Круз расстрелял из охотничьей винтовки 17 человек, еще 50 получили ранения. 19-летний парень отомстил за то, что его
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.