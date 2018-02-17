Школу во Флориде, где были убиты 17 человек, снесут

Власти штата Флорида приняли решение о сносе трехэтажного здания школы, где 14 февраля были убиты 17 человек, передает Mir24 cо ссылкой на зарубежные источники.

Во время стрельбы в школе на юге штата Флорида погибло как минимум 17 человек.

На месте старой школы построят мемориал в память о жертвах трагедии. Новое учебное здание построят неподалеку, строительство обойдется примерно в 30 миллионов долларов.