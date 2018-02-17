60-летний водитель легкового автомобиля погиб под Ростовом
Очередное ДТП с погибшим произошло в субботу, 17 февраля, на первом километре автодороги
Очередное ДТП с погибшим произошло в субботу, 17 февраля, на первом километре автодороги
По предварительной информации, водитель 1957 года рождения, управляя автомобилем ВАЗ-2107, выехал на полосу встречного движения, и его машина столкнулась с Audi.
За рулём иномарки был водитель 1976 года рождения.
Столкновение произошло примерно в 12 часов. В результате автодорожного происшествия погиб 60-летний водитель.
По факту смертного ЧП проводится проверка, выясняются все подробности случившегося.
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