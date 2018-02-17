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17 февраля, источник: АиФ Ростов-на-Дону

60-летний водитель легкового автомобиля погиб под Ростовом

Очередное ДТП с погибшим произошло в субботу, 17 февраля, на первом километре автодороги Ростов-на-Дону — Азов, сообщает пресс-центр ГУ МВД России по региону.

По предварительной информации, водитель 1957 года рождения, управляя автомобилем ВАЗ-2107, выехал на полосу встречного движения, и его машина столкнулась с Audi.

За рулём иномарки был водитель 1976 года рождения.

Столкновение произошло примерно в 12 часов. В результате автодорожного происшествия погиб 60-летний водитель.

По факту смертного ЧП проводится проверка, выясняются все подробности случившегося.

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