Два человека погибли при пожаре в Атбасаре

«При тушении пожара обнаружены тела мужчины 1965 года рождения и женщины 1994 года рождения. В настоящее время выясняются причины пожара. По предварительным данным, причиной возгорания могло стать курение в постели», — пояснил Д. Далешов.



Автор: Аслан Оспанов.