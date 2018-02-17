Два человека погибли при пожаре в Атбасаре
КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ — Два человека стали жертвами пожара, произошедшего в минувшую пятницу в частном доме в городе Атбасар Акмолинской области, передает корреспондент агентства.
КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ — Два человека стали жертвами пожара, произошедшего в минувшую пятницу в частном доме в городе Атбасар Акмолинской области, передает корреспондент агентства.
По словам сотрудника ДЧС Акмолинской области Думана Далешова, пожар произошел в 22.30 16 февраля.
«При тушении пожара обнаружены тела мужчины 1965 года рождения и женщины 1994 года рождения. В настоящее время выясняются причины пожара. По предварительным данным, причиной возгорания могло стать курение в постели», — пояснил Д. Далешов.
Автор: Аслан Оспанов.
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