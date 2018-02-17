Названа причина гибели девочки, найденной в сугробе в детском саду
Медицинские эксперты после
Медицинские эксперты после
По предварительным данным, утром 16 февраля воспитательница и нянечка детсада заметили отсутствие ребенка, возвращаясь с младшей группой детей с прогулки. Вернувшись, воспитатели обнаружили лежащую на снегу девочку 2014 года рождения без сознания.
Прибывшие медики скорой помощи констатировали смерть ребенка. Возбуждены два уголовных дела по статьям «причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей» и «халатность». Расследование дела поставлено на контроль в центральном аппарате СК.
«Для установления причины смерти опытными судебными медицинскими экспертами проведено
По ее словам, следствие установило все обстоятельства случившегося, а также тщательно проверило информацию, что ребенок мог быть оставлен на улице без присмотра. В ходе следственных мероприятий выяснилось, что прогулка детей велась в соответствии с правилами, после того, как у девочки случился приступ, ее незамедлительно перенесли в помещение и оказали первую помощь.
На данный момент расследование уголовного дела продолжается. Следователи получают всю необходимую информацию о состоянии здоровья ребенка, а также проверяют соответствие действий сотрудников детского сада нормам, предусмотренным для дошкольных учреждений, отмечается в сообщении.
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