Названа причина гибели девочки, найденной в сугробе в детском саду

Источник: Tengrinews

По предварительным данным, утром 16 февраля воспитательница и нянечка детсада заметили отсутствие ребенка, возвращаясь с младшей группой детей с прогулки. Вернувшись, воспитатели обнаружили лежащую на снегу девочку 2014 года рождения без сознания.

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Прибывшие медики скорой помощи констатировали смерть ребенка. Возбуждены два уголовных дела по статьям «причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей» и «халатность». Расследование дела поставлено на контроль в центральном аппарате СК.

«Для установления причины смерти опытными судебными медицинскими экспертами проведено судебно-медицинское исследование. При его проведении признаков переохлаждения организма, внутренних или внешних травм у ребенка не обнаружено. Предварительная причина смерти ребенка — сердечная дисфункция», — сказала Петренко.

По ее словам, следствие установило все обстоятельства случившегося, а также тщательно проверило информацию, что ребенок мог быть оставлен на улице без присмотра. В ходе следственных мероприятий выяснилось, что прогулка детей велась в соответствии с правилами, после того, как у девочки случился приступ, ее незамедлительно перенесли в помещение и оказали первую помощь.