В Омске маршрутка с пассажирами врезалась в столб
17 февраля на улице Богдана Хмельницкого пассажирская маршрутка врезалась в столб.
17 февраля на улице Богдана Хмельницкого пассажирская маршрутка врезалась в столб.
Микроавтобус следовал по маршруту № 331 «ПО Иртыш — СТЦ «МЕГА». Фото с места происшествия очевидцы аварии выложили в паблик «Аварийный Омск» в соцсети «ВКонтакте».
Удар пришелся на переднюю часть. Столб пробил машину ровно посередине. По данным полиции, водитель маршрутки не справился с управлением.
На место аварии выезжала пожарная машина, скорая помощь и полиция. Помощь медиков понадобилась двум пассажиркам.
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