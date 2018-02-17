В Воронеже оштрафовали проехавшего на красный свет водителя автобуса
Мужчина нарушил ПДД на проспекте Труда.
Мужчина нарушил ПДД на проспекте Труда.
Водителя пассажирского автобуса № 60Б, проехавшего на высокой скорости на запрещающий сигнал светофора, оштрафовали. Мужчина заплатит 1 тыс. рублей за нарушение, попавшее на видео, сообщила
Поступок 48-летнего мужчины записал видеорегистратор одного из воронежских автомобилистов.
Водитель нарушил правила дорожного движения у одного из домов на проспекте Труда 7 февраля. На записи видно, как маршрутчик проехал на красный свет через перекрёсток по разделительной полосе. Кроме того, по словам очевидцев, водитель автобуса умудрился высадить пассажиров прямо на развилке.
— Высадил пассажиров не за, а прямо на перекрёстке. Это на видео не попало, но там видно, как машины, ехавшие по правилам, вынуждены притормаживать, чтобы объехать высаживающий людей «ПАЗ», — ранее рассказал автор ролика.
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