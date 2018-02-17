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17 февраля, источник: Вести - Воронеж

В Воронеже оштрафовали проехавшего на красный свет водителя автобуса

Мужчина нарушил ПДД на проспекте Труда.

Водителя пассажирского автобуса № 60Б, проехавшего на высокой скорости на запрещающий сигнал светофора, оштрафовали. Мужчина заплатит 1 тыс. рублей за нарушение, попавшее на видео, сообщила пресс-служба управления МВД по региону в субботу, 17 февраля.

Поступок 48-летнего мужчины записал видеорегистратор одного из воронежских автомобилистов.

Водитель нарушил правила дорожного движения у одного из домов на проспекте Труда 7 февраля. На записи видно, как маршрутчик проехал на красный свет через перекрёсток по разделительной полосе. Кроме того, по словам очевидцев, водитель автобуса умудрился высадить пассажиров прямо на развилке.

Во время загрузки произошла ошибка.

— Высадил пассажиров не за, а прямо на перекрёстке. Это на видео не попало, но там видно, как машины, ехавшие по правилам, вынуждены притормаживать, чтобы объехать высаживающий людей «ПАЗ», — ранее рассказал автор ролика.

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