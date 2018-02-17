В Воронеже оштрафовали проехавшего на красный свет водителя автобуса

Водителя пассажирского автобуса № 60Б, проехавшего на высокой скорости на запрещающий сигнал светофора, оштрафовали. Мужчина заплатит 1 тыс. рублей за нарушение, попавшее на видео, сообщила пресс-служба управления МВД по региону в субботу, 17 февраля.

Поступок 48-летнего мужчины записал видеорегистратор одного из воронежских автомобилистов.

Водитель нарушил правила дорожного движения у одного из домов на проспекте Труда 7 февраля. На записи видно, как маршрутчик проехал на красный свет через перекрёсток по разделительной полосе. Кроме того, по словам очевидцев, водитель автобуса умудрился высадить пассажиров прямо на развилке.

<iframe src="//vk.com/video_ext.php?oid=-105654239&id=456240392&hash=599f00ba124bec9f&hd=2?wmode=opaque" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.