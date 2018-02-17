В детсаду, где умерла девочка, опровергли данные о травме другого ребенка

Ранее СМИ сообщили, что из детского сада в ТиНАО, где в пятницу погиб ребенок, госпитализировали еще одну девочку, которая получила травму головы во время игры с другими детьми. В сопровождении матери девочку отправили в больницу.

«По данному адресу детского дошкольного учреждения больше не было никаких вызовов скорой помощи, никаких ЧП не было. Эта информация не соответствует действительности, никаких серьезных инцидентов не было… Это абсолютно придуманная и исковерканная ситуация», — сказал Карпов.

В пятницу сообщалось, что, по предварительным данным, утром 16 февраля воспитательница и нянечка детсада № 2120 в новой Москве, возвращаясь с младшей группой детей с прогулки, заметили отсутствие ребенка. Вернувшись на место прогулки, воспитатели обнаружили лежащую на снегу девочку 2014 года рождения без сознания. Прибывшие медики скорой помощи констатировали смерть ребенка. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей. Расследование дела поставлено на контроль в центральном аппарате СК.