В детсаду, где умерла девочка, опровергли данные о травме другого ребенка

Ранее СМИ сообщили, что из детского сада в ТиНАО, где в пятницу погиб ребенок, госпитализировали еще одну девочку, которая получила травму головы во время игры с другими детьми. В сопровождении матери девочку отправили в больницу.
«По данному адресу детского дошкольного учреждения больше не было никаких вызовов скорой помощи, никаких ЧП не было. Эта информация не соответствует действительности, никаких серьезных инцидентов не было… Это абсолютно придуманная и исковерканная ситуация», — сказал Карпов.
В пятницу сообщалось, что, по предварительным данным, утром 16 февраля воспитательница и нянечка детсада № 2120 в новой Москве, возвращаясь с младшей группой детей с прогулки, заметили отсутствие ребенка. Вернувшись на место прогулки, воспитатели обнаружили лежащую на снегу девочку 2014 года рождения без сознания. Прибывшие медики скорой помощи констатировали смерть ребенка. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей. Расследование дела поставлено на контроль в центральном аппарате СК.
По словам Карпова, директор школы № 2120 Алла Шурухина сообщила, что «ребенок находился на прогулке в группе из 25 детей под постоянным присмотром двух воспитателей», и «девочке стало плохо», после чего была вызвана скорая помощь, но медики не смогли спасти девочку. Кроме того, по заявлению Карпова, информация о том, что ребенка забыли на прогулке, «абсолютно не соответствущими действительности».
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