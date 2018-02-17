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17 февраля, источник: Фонтанка

В Петербурге пропал работник банка

Специалист пункта обмена валюты исчез после того, как ревизоры обнаружили недостачу.

Как стало известно «Фонтанке», 16 февраля с заявлением в полицию обратилась 32-летняя петербурженка, обеспокоенная исчезновением мужа. С супругом их развела ссора, 35-летний мужчина съехал на съёмную квартиру и несколько дней не выходил на связь.

Последний, кто с ним общался, — коллега из «Кетовского коммерческого банка». В телефонном разговоре он поведал, что в отделении прошла ревизия и обнаружена недостача 4,5 млн рублей и 1500 долларов.

Пропавший трудился в отделении обмена валюты. На его съёмной квартире нашли записку, в которой он сообщил, что его обманули и указал на предполагаемого похитителя денег.

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