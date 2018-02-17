В Петербурге пропал работник банка
Специалист пункта обмена валюты исчез после того, как ревизоры обнаружили недостачу.
Специалист пункта обмена валюты исчез после того, как ревизоры обнаружили недостачу.
Как стало известно «Фонтанке», 16 февраля с заявлением в полицию обратилась 32-летняя петербурженка, обеспокоенная исчезновением мужа. С супругом их развела ссора, 35-летний мужчина съехал на съёмную квартиру и несколько дней не выходил на связь.
Последний, кто с ним общался, — коллега из «Кетовского коммерческого банка». В телефонном разговоре он поведал, что в отделении прошла ревизия и обнаружена недостача 4,5 млн рублей и 1500 долларов.
Пропавший трудился в отделении обмена валюты. На его съёмной квартире нашли записку, в которой он сообщил, что его обманули и указал на предполагаемого похитителя денег.
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