Житель Кокшетау пытался снять деньги с депозита умершего родственника

«В ходе дальнейшего разбирательства, установлено, что задержанный является родственником умершего и проживает в Зерендинском районе. Узнав, что у последнего имелись денежные средства в банке, мужчина используя его документы, хотел снять их со счета. Однако, согласно установленным правилам, воспользоваться деньгами умершего могут только его близкие родственники, в данном случае мать, по прошествии 6 месяцев со дня смерти», — говорится в информации.