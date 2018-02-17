Житель Кокшетау пытался снять деньги с депозита умершего родственника

Как установили полицейские, мужчина, используя чужие документы, пытался снять с депозита денежные средства. При проверке оказалось, что владелец депозита скончался.
«В ходе дальнейшего разбирательства, установлено, что задержанный является родственником умершего и проживает в Зерендинском районе. Узнав, что у последнего имелись денежные средства в банке, мужчина используя его документы, хотел снять их со счета. Однако, согласно установленным правилам, воспользоваться деньгами умершего могут только его близкие родственники, в данном случае мать, по прошествии 6 месяцев со дня смерти», — говорится в информации.
По данному факту проводится досудебное расследование по статьи 24 части 3 — 190 части 1 УК РК (покушение на мошенничество). Полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего. Полицейские призывают работников банков, ломбардов, микрокредитных организаций, во избежание мошеннических действий, тщательно проверять документы и личные данные клиентов.
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