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17 февраля, источник: Комсомольская правда

В Ирландии на фабрике погиб 20-летний гражданин Молдовы

Нашего соотечественника раздавил автопогрузчик.

Источник: Комсомольская правда

20-летний гражданин Молдовы, недавно переехавший в Ирландию, погиб 15 февраля в результате несчастного случая, раздавленного погрузчиком на заводе города Килдэр, сообщает zdg.md со ссылкой на The Irish Post. Нашего соотечественника раздавил автопогрузчик компании, специализирующейся на поставках продуктов из говядины и баранины.

Наш соотечественник в этот роковой день должен был получить свою первую зарплату. Ведется следствие.

По данным Национального агентства занятости, в первом квартале 2017 года молдавские граждане зарегистрировали 750 трудовых договоров для работы за рубежом. 464 человека работают в Израиле, 113 — в Польше, 60 в Великобритании, 45 в Объединенных Арабских Эмиратах, 44 в Болгарии, 16 в США, 5 в Катаре, два в Румынии и один в Турции.

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