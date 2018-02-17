В Ирландии на фабрике погиб 20-летний гражданин Молдовы

20-летний гражданин Молдовы, недавно переехавший в Ирландию, погиб 15 февраля в результате несчастного случая, раздавленного погрузчиком на заводе города Килдэр, сообщает zdg.md со ссылкой на The Irish Post. Нашего соотечественника раздавил автопогрузчик компании, специализирующейся на поставках продуктов из говядины и баранины.

Наш соотечественник в этот роковой день должен был получить свою первую зарплату. Ведется следствие.

По данным Национального агентства занятости, в первом квартале 2017 года молдавские граждане зарегистрировали 750 трудовых договоров для работы за рубежом. 464 человека работают в Израиле, 113 — в Польше, 60 в Великобритании, 45 в Объединенных Арабских Эмиратах, 44 в Болгарии, 16 в США, 5 в Катаре, два в Румынии и один в Турции.