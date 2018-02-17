Убийца 31-летнего гродненца Артема Самойлова приговорен к 8 годам тюрьмы

Тогда Следственный комитет России по Калининградской области сообщил о возбуждении уголовного дела в отношении 30-летнего жителя Правдинского района, который подозревался в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшего.
Суд установил, что в ночь на 24 сентября прошлого года осужденный в состоянии алкогольного опьянения в ходе конфликта нанес гродненцу по голове не менее 10 ударов кулаками и головой. От полученных травм молодой человек скончался на месте.
В Правдинском районном суде отметили, что вину в совершенном преступлении осужденный признал частично, сказав, что не желал смерти потерпевшему. По его версии, ссора произошла из-за того, что он отрезал гродненцу волосы, собранные на затылке в косичку. У того это вызвало ярость, и он ударил обидчика кулаком в глаз. Завязалась драка, молодой человек упал и ударился головой.
Суд признал вину подсудимого полностью доказанной и согласился с формулировкой обвинения, заявленной Следственным комитетом. При назначении наказания суд учел смягчающие обстоятельства: явку с повинной, раскаяние, содействие расследованию, а также наличие 6 малолетних детей и тот факт, что подсудимый сам вызвал скорую помощь к месту преступления.
В результате убийца гродненца был осужден к 8 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Приговор пока не вступил в законную силу.
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