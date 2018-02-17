Спасатели на западе столицы вытащили из Москвы-реки трех человек
Сотрудники МЧС в столичном районе Кунцево вытащили из
Сотрудники МЧС в столичном районе Кунцево вытащили из
«Прибывшими на
Он добавил, что в настоящее время на месте происшествия устанавливаются все причины и обстоятельства произошедшего.
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