В Светлогорске тепловоз насмерть сбил пешехода на переезде

Пожилой пешеход, несмотря на запрет, пересекал железнодорожный переезд. В этот момент со стороны Жлобина шел тепловоз. По обе стороны терпеливо ждали автомобили.

Машинист, как и подобает в подобных случаях, вначале подал звуковой сигнал, затем предпринял экстренное торможение. Но мужчину это не остановило и не помогло избежать трагедии. От полученных тяжелых травм он скончался на месте.