В Светлогорске тепловоз насмерть сбил пешехода на переезде
Трагедия произошла 17 февраля в полдень.
Трагедия произошла 17 февраля в полдень.
Пожилой пешеход, несмотря на запрет, пересекал железнодорожный переезд. В этот момент со стороны Жлобина шел тепловоз. По обе стороны терпеливо ждали автомобили.
Машинист, как и подобает в подобных случаях, вначале подал звуковой сигнал, затем предпринял экстренное торможение. Но мужчину это не остановило и не помогло избежать трагедии. От полученных тяжелых травм он скончался на месте.
Обстоятельства смертельного происшествия выясняют следователи.
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