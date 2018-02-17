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17 февраля, источник: Sputniknews.kz

Мужчину около часа уговаривали слезть с крыши дома в Петропавловске

Забравшийся на пятый этаж мужчина угрожал прибывшим спасателям покончить с жизнью.

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 17 фев — Sputnik. Мужчина, поднявшийся на крышу пятиэтажного дома, долгое время не поддавался на уговоры полиции слезть. О происходящем в соцсети сообщал известный казахстанский блоге Денис Кривошеев.

По данным Кривошеева, инцидент произошел в доме № 38 по улице Букетова.

«Человек забрался на пятый этаж, на крышу, и угрожает окончить жизнь самоубийством. К месту происшествия приехали специальные службы. Требования выясняю. Полиция города не отличается особым уважением к гражданам и запрещает съемку. Требования до сих пор не ясны. Слышны маты и то, что его все посылают и не хотят решить его проблем», — опубликовал первый пост Кривошеев.

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Спустя 50 минут блогер написал, что человека удалось уговорить слезть, и опубликовал видео спасательной операции.

По словам Кривошеева, требования мужчины до сих пор неизвестны.

В правоохранительных органах и департаменте по ЧС случай пока никак не комментируют.

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