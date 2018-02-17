Мужчину около часа уговаривали слезть с крыши дома в Петропавловске

«Человек забрался на пятый этаж, на крышу, и угрожает окончить жизнь самоубийством. К месту происшествия приехали специальные службы. Требования выясняю. Полиция города не отличается особым уважением к гражданам и запрещает съемку. Требования до сих пор не ясны. Слышны маты и то, что его все посылают и не хотят решить его проблем», — опубликовал первый пост Кривошеев.