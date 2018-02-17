Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Установивший рекорд по сборам российский фильм получит сиквел
Ученые выяснили, почему мерзнут руки
Малышка на каблуках: дочка Деппа показала архивное фото
Как сделать ковер эффектным элементом интерьера: 5 ярких примеров
Роза Сябитова впервые показала жениха
Минюст США обнаружил россиян, «влиявших» на президентские выборы США впервые выдвинули официальные обвинения против 13 россиян и трех российских организаций
Сигнал Германии: эксперт сказал, зачем Порошенко позвонил Путину
Западные СМИ в недоумении от русских на Олимпиаде
Российских болельщиков выгнали со стадиона на Олимпиаде
Киев принял меры из-за бегства украинцев в РФ
Обнаженную фотомодель унесло морем во время съемки - видео
Кличко: С Крымом поступят еще жестче, чем с Киевом
Внучка Софии Ротару показала новое фото после долгого перерыва
Под запретом: в чем Кейт Миддлтон придет на премию BAFTA
Пентагон: РФ вывела из строя «грозу морей» — новейший авианосец
Безупречно: Семенович надела прозрачную юбку - СМИ
Россиянка 14 лет судилась за наследство саудовского принца
Названа дата переезда в первый дом по реновации
Фоторепортажи
12Новый год по лунному календарю
40Церемония открытия Олимпиады в Пхенчхане
17 февраля, источник: Tengrinews

МВД прокомментировало ролик о «массовом ДТП на капчагайской трассе»

Пресс-секретарь Комитета административной полиции МВД Казахстана Ирина Лукьянина-Костерева прокомментировала рассылку в соцсетях о якобы имевшем место массовом ДТП на капчагайской трассе.

Источник: Tengrinews

«Пользователи WhatsApp получают в рассылке видео массового ДТП, якобы произошедшего на трассе Капшагай — Алматы. Тем не менее на территории Казахстана такое ДТП не зарегистрировано. Не распространяйте непроверенные слухи!», — написала представитель ведомства на своей странице в Facebook.

Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.

На самом деле авария, о которой идет речь, случилась на прошлой неделе в американском штате Айова. Из-за плохой видимости и гололеда на скоростном шоссе столкнулись 70 автомобилей, в том числе грузовики. Погиб один человек, еще несколько получили серьезные травмы.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

Сколько может заработать автомойщик в Алматы. Социальный эксперимент
Обыкновенное чудо
Песец и лиса пришли к рыбаку в мороз за едой
Американский ракетный эсминец Ross вошел в Черное море
Порошенко потребовал «дожать» Россию
Евросоюз снимет санкции с РФ после ввода миссии ООН в Донбасс
Украинские нацисты сорвали и сожгли российский флаг в Киеве
Китай начал поставки фруктов в Россию
Олимпиада в Корее
Трансляции самых технологичных Игр
Спорт
Пхенчхан, день 10-й: поверженная Америка и пять пуль в «молоко» Рассказываем о главных событиях 17 февраля на Олимпиаде в Южной Корее
Авто
МВД придумало новый повод лишать водителей прав Кроме того, для водителей, которые сели за руль без водительского удостоверения, предлагается повысить штраф
Hi-Tech
В России придумали «Кольцо безопасности». Но продаваться оно будет в США Перстень с тревожной кнопкой, чтобы попросить помощи у близких
Кино
Юлия Топольницкая снялась в новом «Подкидыше»: первые фото «Коля, попридержи инициативу» вместо «Муля, не нервируй меня», няня из клипа «Ленинграда», Антоха MC и другие отличия нового «Подкидыша» от классической советской ленты в материале «Кино Mail.Ru»
Недвижимость
Как москвичи борются с сосульками
Президенту РФ направлена петиция против сноса телебашни в Екатеринбурге
Необычный «зеленый» небоскреб построят в Сингапуре
Местоположение строителей будут отслеживать по датчику
Леди
Пары, в неожиданное расставание которых мы до сих пор не верим Пока Дженнифер Энистон разводится с Джастином Теру после двух лет брака, мы вспоминаем самые неожиданные звездные расставания
Дети
Беременная Галина Юдашкина поделилась пляжным снимком с сыном Наследница российского кутюрье снова станет мамой в апреле 2018 года.
Все о ремонте
8 удивительных идей для декора стен
Как сочетать мебель из разных стилей: 7 полезных советов
8 идей для компактного хранения зимней одежды
Интерьер недели: двухэтажная квартира в московской новостройке
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь