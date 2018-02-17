МВД прокомментировало ролик о «массовом ДТП на капчагайской трассе»

«Пользователи WhatsApp получают в рассылке видео массового ДТП, якобы произошедшего на трассе Капшагай — Алматы. Тем не менее на территории Казахстана такое ДТП не зарегистрировано. Не распространяйте непроверенные слухи!», — написала представитель ведомства на своей странице в Facebook.

На самом деле авария, о которой идет речь, случилась на прошлой неделе в американском штате Айова. Из-за плохой видимости и гололеда на скоростном шоссе столкнулись 70 автомобилей, в том числе грузовики. Погиб один человек, еще несколько получили серьезные травмы.