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17 февраля, источник: Tengrinews

Атырауские полицейские задержали черный Lexus, набитый осетрами

В Атырауской области полицейские остановили внедорожник Lexus, в салоне которого обнаружили 800 килограммов сазана и 42 килограмма рыбы осетровых пород. Машина была задержана в ходе оперативно-профилактического мероприятия «Кедергі» на трассе «Атырау -Уральск» в районе поселка Индер. Об этом сообщает ATPress.kz.

Источник: Tengrinews

Также в Атырау сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью задержали женщину. У ней было изъято 25 килограммов рыб осетровых пород и черная икра общим весом два килограмма.

«По указанным фактам начато досудебное расследование по статье “Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения видами животных”. Мероприятия продолжаются. Иная информация в интересах следствия не подлежит разглашению», — говорится в сообщении ДВД региона.

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