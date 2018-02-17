Атырауские полицейские задержали черный Lexus, набитый осетрами
В Атырауской области полицейские остановили внедорожник Lexus, в салоне которого обнаружили 800 килограммов сазана и 42 килограмма рыбы осетровых пород. Машина была задержана в ходе
В Атырауской области полицейские остановили внедорожник Lexus, в салоне которого обнаружили 800 килограммов сазана и 42 килограмма рыбы осетровых пород. Машина была задержана в ходе
Также в Атырау сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью задержали женщину. У ней было изъято 25 килограммов рыб осетровых пород и черная икра общим весом два килограмма.
«По указанным фактам начато досудебное расследование по статье “Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения видами животных”. Мероприятия продолжаются. Иная информация в интересах следствия не подлежит разглашению», — говорится в сообщении ДВД региона.
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