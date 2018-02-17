Атырауские полицейские задержали черный Lexus, набитый осетрами

В Атырауской области полицейские остановили внедорожник Lexus, в салоне которого обнаружили 800 килограммов сазана и 42 килограмма рыбы осетровых пород. Машина была задержана в ходе оперативно-профилактического мероприятия «Кедергі» на трассе «Атырау -Уральск» в районе поселка Индер. Об этом сообщает ATPress.kz.