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00:00 (мск), источник: РИА Новости

Москвичей предупредили о сильном снегопаде

МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Столичные спасатели предупреждают о сильном снегопаде и гололедице в Москве и Московской области в ночь на воскресенье, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС.

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Источник: РИА Новости

«Уважаемые москвичи и гости столицы! По информации ФГБУ “Центральное УГМС”, ночью и утром 18 февраля местами по Московской области и Москве ожидается снег, местами сильный, на дорогах местами гололедица», — говорится в сообщении.

В МЧС также добавили, что местами возможно ухудшение видимости, а также снежные заносы на автотрассах.

Может образоваться затруднение движения транспорта, на дорогах могут появиться заторы, подчеркивается в сообщении.

Инфографика
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Водителям во время управления транспортом при неблагоприятных погодных условиях следует снизить скорость и избегать внезапных маневров — обгонов, перестроений, опережений. При значительном ухудшении видимости рекомендуется съехать на обочину и обозначить свой автомобиль аварийными габаритными огнями. Также рекомендуется парковать автомобиль в гараж, а при его отсутствии оставлять вдали от слабо укрепленных конструкций.

Как добавили в пресс-службе ведомства, пешеходам, двигающимся по краю проезжей части, следует обозначить себя светоотражающими элементами.

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