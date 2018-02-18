Москвичей предупредили о сильном снегопаде
МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Столичные спасатели предупреждают о сильном снегопаде и гололедице в Москве и Московской области в ночь на воскресенье, сообщает
МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Столичные спасатели предупреждают о сильном снегопаде и гололедице в Москве и Московской области в ночь на воскресенье, сообщает
«Уважаемые москвичи и гости столицы! По информации ФГБУ “Центральное УГМС”, ночью и утром 18 февраля местами по Московской области и Москве ожидается снег, местами сильный, на дорогах местами гололедица», — говорится в сообщении.
Может образоваться затруднение движения транспорта, на дорогах могут появиться заторы, подчеркивается в сообщении.
Водителям во время управления транспортом при неблагоприятных погодных условиях следует снизить скорость и избегать внезапных маневров — обгонов, перестроений, опережений. При значительном ухудшении видимости рекомендуется съехать на обочину и обозначить свой автомобиль аварийными габаритными огнями. Также рекомендуется парковать автомобиль в гараж, а при его отсутствии оставлять вдали от слабо укрепленных конструкций.
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