8 человек остались без жилья из-за крупного пожара в Приморье
При тушении возникли трудности.
При тушении возникли трудности.
В поселке Девятый Вал сгорело два жилых барака 17 февраля. Из огня было спасено 16 человек, один из них получил ожоги рук.
По данным
В тушении было задействовано девять единиц техники и 27 человек пожарных и МЧС по Приморскому краю.
На месте пожара работают эксперты, которым предстоит установить причины пожара.
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