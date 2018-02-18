8 человек остались без жилья из-за крупного пожара в Приморье

В поселке Девятый Вал сгорело два жилых барака 17 февраля. Из огня было спасено 16 человек, один из них получил ожоги рук.

По данным пресс-службы краевой администрации пожар возник в жилых домах в дневное время. Пожарные прибыли на место в скором времени, однако возникла сложность в тушении. Ближайший водоём для заправки находился в 11 километрах. На помощь прибыли спасатели краевой поисково-спасательной службы.

Ликвидировать открытое горение удалось спустя три часа — в 16.30. Площадь пожара составила 300 квадратных метров. Два жилых дома выгорели полностью. Восемь человек, проживавшие в бараках, расселены у родственников.

В тушении было задействовано девять единиц техники и 27 человек пожарных и МЧС по Приморскому краю.