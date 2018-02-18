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09:45 (мск), источник: ДЕЙТА

Приморец может лишиться крупной суммы и свободы

В Дальнегорске полицейские задержали подозреваемого в совершении разбойного нападения, об этом DEITA. RU сообщили в пресс-службе МВД России по Приморскому краю.

В полицию обратился 30-летний местный житель с заявлением о том, что в районе торговой площади неизвестный мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, под угрозой предмета, похожего на нож, открыто похитил у него денежные средства.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий инспекторы патрульно-постовой службы задержали подозреваемого 1974 года рождения. В отделе полиции он дал признательные показания. Установлено, что злоумышленник имеет судимости. В ходе личного досмотра задержанного изъят складной нож.

Возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до десяти лет с выплатой крупного денежного штрафа.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее DEITA.RU сообщало, что мужчина в красной шапке не постеснялся совершить преступление во Владивостоке.

Виктор Бруевич.

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