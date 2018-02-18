Приморец может лишиться крупной суммы и свободы
В Дальнегорске полицейские задержали подозреваемого в совершении разбойного нападения, об этом DEITA. RU сообщили в
В Дальнегорске полицейские задержали подозреваемого в совершении разбойного нападения, об этом DEITA. RU сообщили в
В полицию обратился 30-летний местный житель с заявлением о том, что в районе торговой площади неизвестный мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, под угрозой предмета, похожего на нож, открыто похитил у него денежные средства.
В ходе
В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Ранее DEITA.RU сообщало, что мужчина в красной шапке не постеснялся совершить преступление во Владивостоке.
Виктор Бруевич.
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