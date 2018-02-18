В Охотском районе спасатели продолжают искать пропавших мужчин

Источник: Комсомольская правда

Напомним, что тревожный сигнал о пропавших в Охотском районе охотниках поступил в краевой Центр управления в кризисных ситуациях на прошлой неделе.

Местный житель сообщил, что двое его приятелей 7 февраля выехали на охоту на снегоходе «Буран». С ними он должен был встретиться позднее — на зимовье. Однако, когда он туда прибыл то друзей не обнаружил. Мужчина пошел по следам снегохода.

— Следы привели его к полынье в районе слияния реки Охота и ручья Гырбы, в 25 км от села Арка. После поступления информации в районе происшествия были организованы поисковые работы, — сообщили в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.