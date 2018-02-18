Жительница Хабаровского края напоила подругу чаем и осталась без телефона

Во время проверки выяснилось, что к жителю села Тополево в гости пришла его бывшая возлюбленная. Они решили выпить. Когда потерпевший вышел на балкон покурить, женщина присвоила себе планшет. Во время обысков стражи порядка нашли гаджет в квартире злоумыленницы. Сейчас воровка находится под подпиской о невыезде. Заявитель оценил причинённый ему ущерб в семь тысяч рублей.