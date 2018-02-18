Жительница Хабаровского края напоила подругу чаем и осталась без телефона
Полицейские раскрыли две кражи гаджетов.
Полицейские раскрыли две кражи гаджетов.
Полицейские Хабаровского края раскрыли две кражи гаджетов. Преступников удалось быстро задержать, сообщает РИА «Восток-Медиа».
По данным
Полиция в кротчайшие сроки задержала подозреваемых.
В селе Восточном кража произошла по несколько другому сценарию. К местной жительнице пришла знакомая, чтобы занять денег. Напоив гостью чаем, потерпевшая легла отдохнуть. Проснувшись, она не обнаружила ни знакомую, ни телефона. Похищенное полицейские также нашли у подозреваемой в квартире. Злоумышленница находится под подпиской о невыезде. Правда, ущерб оказался значительно выше — более 59 тысяч рублей.
В обоих случаях возбуждены уголовные дела. Речь идёт о второй части 158 статьи Уголовного кодекса Российской Федерации — кража. Проводятся расследования.
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