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09:59 (мск), источник: Восток Медиа

Жительница Хабаровского края напоила подругу чаем и осталась без телефона

Полицейские раскрыли две кражи гаджетов.

Полицейские Хабаровского края раскрыли две кражи гаджетов. Преступников удалось быстро задержать, сообщает РИА «Восток-Медиа».

По данным пресс-службы УМВД России по Хабаровскому краю, в дежурную часть обратились пострадавшие. Житель села Тополево сообщил о краже планшета, а жительница села Восточное пожаловалась на пропажу сотового телефона.

Полиция в кротчайшие сроки задержала подозреваемых.

Во время проверки выяснилось, что к жителю села Тополево в гости пришла его бывшая возлюбленная. Они решили выпить. Когда потерпевший вышел на балкон покурить, женщина присвоила себе планшет. Во время обысков стражи порядка нашли гаджет в квартире злоумыленницы. Сейчас воровка находится под подпиской о невыезде. Заявитель оценил причинённый ему ущерб в семь тысяч рублей.

В селе Восточном кража произошла по несколько другому сценарию. К местной жительнице пришла знакомая, чтобы занять денег. Напоив гостью чаем, потерпевшая легла отдохнуть. Проснувшись, она не обнаружила ни знакомую, ни телефона. Похищенное полицейские также нашли у подозреваемой в квартире. Злоумышленница находится под подпиской о невыезде. Правда, ущерб оказался значительно выше — более 59 тысяч рублей.

В обоих случаях возбуждены уголовные дела. Речь идёт о второй части 158 статьи Уголовного кодекса Российской Федерации — кража. Проводятся расследования.

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