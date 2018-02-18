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09:34 (мск), источник: ЕАН

Шестнадцать человек спасли из горящего дома в Екатеринбурге

Утренний пожар в Екатеринбурге. Как сообщает пресс-служба областного ГУ МЧС, сообщение о возгорании на улице Бажова поступило в 6:11.

На площади 20 кв.метров в результате повреждено домашнее имущество в квартире на 5-ом этаже муниципального жилого дома. Спасено 16 человек, в том числе — двое детей.

В тушении пожара были задействованы 4 единицы техники, 7 человек личного состава. В 06:25 огонь был локализован, а уже в 06:31 открытое горение ликвидировано, проливка и разбор сгоревших конструкций завершены через час.

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