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09:37 (мск), источник: АиФ Новосибирск

На улице Кирова Газель совершила столкновение с иномаркой

Инцидент произошел в Новосибирске вчера, 17 февраля.

В столице Сибири произошла автоавария с участием легкового автомобиля и Газели. Об этом сообщает группа мобильного приложения «Автоспас. Новосибирск». Возле дома под номером 195 по улице Кирова Газель столкнулась с Ниссаном.

Обе машины следовали со стороны улицы Выборной в направлении Никитина. Ниссан — в правом ряду, а Газель эвакуировала другую машину и следовала в левом. Водитель на Газели собрался объехать стоящую на обочине Хонду, но водитель последней начал быстро ехать назад. Водитель Газели постарался быстро перестроиться и врезался в Ниссан.

К счастью, в автоаварии никто не пострадал. На месте работали сотрудники ГИБДД.

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