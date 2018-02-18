На улице Кирова Газель совершила столкновение с иномаркой

В столице Сибири произошла автоавария с участием легкового автомобиля и Газели. Об этом сообщает группа мобильного приложения «Автоспас. Новосибирск». Возле дома под номером 195 по улице Кирова Газель столкнулась с Ниссаном.

Обе машины следовали со стороны улицы Выборной в направлении Никитина. Ниссан — в правом ряду, а Газель эвакуировала другую машину и следовала в левом. Водитель на Газели собрался объехать стоящую на обочине Хонду, но водитель последней начал быстро ехать назад. Водитель Газели постарался быстро перестроиться и врезался в Ниссан.