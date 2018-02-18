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10:30 (мск), источник: Комсомольская правда

Поверив в выигрыш, пенсионер из Иркутской области лишился 22 тысяч рублей

Мошенники выудили у 60-летнего жителя Балаганска номер его банковской карты.

Аферисты продолжают обманывать доверчивых жителей Иркутской области. На днях жертвой мошенников стал 60-летний житель Балаганска. Ему на телефон позвонил неизвестный мужчина, который представившись сотрудником сотовой компании, сообщил сибиряку о крупном денежном выигрыше. А чтобы получить всю сумму, требовалось назвать номер своей банковской карты. Пенсионер тут же сообщил все цифры, и через несколько минут с его счета списали 22.222 рубля. Ну, а номер звонившего, конечно, стал недоступен.

— Уже известно, что телефонный номер злоумышленников зарегистрирован в Ярославской области. Мошенники разыскиваются, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

Полицейские еще раз предупреждают жителей Приангарья никогда не сообщать данные своей банковской карты незнакомцам. Помните, что обещания о выигрыше — это лишь уловка аферистов.

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