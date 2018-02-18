Поверив в выигрыш, пенсионер из Иркутской области лишился 22 тысяч рублей

Аферисты продолжают обманывать доверчивых жителей Иркутской области. На днях жертвой мошенников стал 60-летний житель Балаганска. Ему на телефон позвонил неизвестный мужчина, который представившись сотрудником сотовой компании, сообщил сибиряку о крупном денежном выигрыше. А чтобы получить всю сумму, требовалось назвать номер своей банковской карты. Пенсионер тут же сообщил все цифры, и через несколько минут с его счета списали 22.222 рубля. Ну, а номер звонившего, конечно, стал недоступен.