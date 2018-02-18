На Олимпиаде в Пхенчхане уже 275 человек заразились норовирусом

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 18 фев — Sputnik. Число случаев заражения норовирусом на Олимпиаде в Пхенчхане достигло 275, на карантине находятся 53 человека, заявил представитель оргкомитета Игр-2018 Сун Баик Ю.

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«Каждый вечер собираем статистические данные. В Пхенчхане девять случаев, в Канныне — пять. Всего на данный момент 275 заболевших, 225 поправились, в карантине находятся 53 человека», — сказал Сун Баик Ю РИА Новости.

Олимпиада проходит в Пхенчхане с 9 по 25 февраля.