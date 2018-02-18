Казахстанец объявлен в розыск в Санкт-Петербурге
Казахстанца, ударившего ножом девушку в центре Петербурга, объявили в федеральный розыск.
Казахстанца, ударившего ножом девушку в центре Петербурга, объявили в федеральный розыск.
21-летнему Александру Махметовому, приехавшему в Северную столицу из Казахстана, заочно предъявлено обвинение, сообщает издание Фонтанка.ру. Пострадавшая от ножа на «Восстания» до сих пор в коме. Следствие ищет нападавшего.
Как сообщили в
Напомним, 8 февраля пара поссорилась на улице возле станции метро «Площадь Восстания».
В ходе конфликта парень ударил спутницу ножом в шею. После, по словам очевидцев, злоумышленник побежал в сторону ТЦ «Галерея», кинулся на проезжую часть на красный свет, чуть не оказался под машиной, но все же успел скрыться. Потерпевшую госпитализировали в тяжелом состоянии. Уголовное дело возбуждено по ч.1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).
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