Казахстанец объявлен в розыск в Санкт-Петербурге

Источник: 365info.kz

21-летнему Александру Махметовому, приехавшему в Северную столицу из Казахстана, заочно предъявлено обвинение, сообщает издание Фонтанка.ру. Пострадавшая от ножа на «Восстания» до сих пор в коме. Следствие ищет нападавшего.

Как сообщили в пресс-службе в ГСУ Следственного комитета по городу 16 февраля, решается вопрос о заочном избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Пострадавшая до сих пор находится под присмотром врачей — в медикаментозной коме.