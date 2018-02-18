В Перми полицейские задержали похитителя шуб из гардеробов

В Перми полицейские задержали безработного и неоднократно судимого 35-летнего мужчину. Установлено, что он проникал в гардеробы, расположенные в общественных местах, и похищал дорогие шубы. Общий ущерб составил 350 тысяч рублей.

Ранее мы писали о том, что 33-летний менеджер одного из сетевых магазинов техники и электроники в Кунгуре начал похищать товар. Он украл различного вида технику и электронику на сумму более 380 тысяч рублей. Позже он вступил в сговор с 28-летним товароведом магазина. Вместе они похитили товара на сумму более 340 тысяч рублей.