В Перми полицейские задержали похитителя шуб из гардеробов
Он украл шуб на 350 тысяч рублей.
Он украл шуб на 350 тысяч рублей.
В Перми полицейские задержали безработного и неоднократно судимого 35-летнего мужчину. Установлено, что он проникал в гардеробы, расположенные в общественных местах, и похищал дорогие шубы. Общий ущерб составил 350 тысяч рублей.
— Его стражи порядка задержали в ходе
Сейчас полицейские устанавливают причастность мужчины к аналогичным преступлениям.
Ранее мы писали о том, что 33-летний менеджер одного из сетевых магазинов техники и электроники в Кунгуре начал похищать товар. Он украл различного вида технику и электронику на сумму более 380 тысяч рублей. Позже он вступил в сговор с 28-летним товароведом магазина. Вместе они похитили товара на сумму более 340 тысяч рублей.
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