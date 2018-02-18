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10:05 (мск), источник: Комсомольская правда

В Перми полицейские задержали похитителя шуб из гардеробов

Он украл шуб на 350 тысяч рублей.

В Перми полицейские задержали безработного и неоднократно судимого 35-летнего мужчину. Установлено, что он проникал в гардеробы, расположенные в общественных местах, и похищал дорогие шубы. Общий ущерб составил 350 тысяч рублей.

— Его стражи порядка задержали в ходе оперативно-розыскных мероприятий, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю. — По факту краж возбуждены уголовные дела. Ведется следствие.

Сейчас полицейские устанавливают причастность мужчины к аналогичным преступлениям.

Ранее мы писали о том, что 33-летний менеджер одного из сетевых магазинов техники и электроники в Кунгуре начал похищать товар. Он украл различного вида технику и электронику на сумму более 380 тысяч рублей. Позже он вступил в сговор с 28-летним товароведом магазина. Вместе они похитили товара на сумму более 340 тысяч рублей.

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