В Новосибирске полицейские задержали уличных 15-летних грабилетей

В Новосибирске сотрудники полиции задержали несовершеннолетних школьников, которые напали на своего 15-летнего сверстника и похитили у него мобильный телефон. О том, что произошло преступление на улице Кропоткина — правоохранители узнали из сообщения по телефону в отдел полиции. Сумма ущерба составила около четырех тысяч рублей.

— О подробностях преступления 15-летний подросток рассказал прибывшим полицейским, благодаря этому сотрудники уголовного розыска установили личности подозреваемых. Ими оказались ровесники потерпевшего, проживающие в Октябрьском районе. Вскоре оба были задержаны и доставлены в отдел полиции, похищенный телефон изъят. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 161 Уголовного кодекса РФ — «Грабеж». Проводится дальнейшее расследование, — комментируют в МВД по Новосибирской области.