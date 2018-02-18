В Новосибирске полицейские задержали уличных 15-летних грабилетей
Школьники напали на своего сверстника и отобрали мобильный телефон.
Школьники напали на своего сверстника и отобрали мобильный телефон.
В Новосибирске сотрудники полиции задержали несовершеннолетних школьников, которые напали на своего 15-летнего сверстника и похитили у него мобильный телефон. О том, что произошло преступление на улице Кропоткина — правоохранители узнали из сообщения по телефону в отдел полиции. Сумма ущерба составила около четырех тысяч рублей.
— О подробностях преступления 15-летний подросток рассказал прибывшим полицейским, благодаря этому сотрудники уголовного розыска установили личности подозреваемых. Ими оказались ровесники потерпевшего, проживающие в Октябрьском районе. Вскоре оба были задержаны и доставлены в отдел полиции, похищенный телефон изъят. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 161 Уголовного кодекса РФ — «Грабеж». Проводится дальнейшее расследование, — комментируют в МВД по Новосибирской области.
Напомним еще об одной криминальной истории, произошедшей в Новосибирске: в школьной раздевалке 17-летний парень украл мобильный. Полиция возбудила уголовное дело по факту кражи, правоохранителям удалось задержать виновного.
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