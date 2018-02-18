В Красноярске водитель Audi устроил ДТП и сбежал
В аварии пострадала женщина.
В аварии пострадала женщина.
В Красноярске сотрудники ГИБДД разыскивают водителя автомобиля Audi, который вчера вечером устроил аварию на ул. Калинина и сбежал.
По предварительным данным, иномарка Audi ехала по ул. Калинина со стороны ул. Цимлянская. В
Очевидцы в социальных сетях указали, что Audi задела еще одну машину Toyota, а затем влетела в столб. После ДТП водитель немецкого автомобиля сбежал. Свидетели утверждают, что мужчина был пьян. Сейчас его разыскивают сотрудники правоохранительных органов.
«Пострадал пассажир Chevrolet и два пассажира Audi, вроде, с водителем не знакомы», — написал автор поста «ВКонтакте».
По версии ГИБДД, в результате аварии пострадала одна пассажирка Chevrolet. Ее госпитализировали в больницу.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.