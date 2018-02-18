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10:37 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

В Красноярске водитель Audi устроил ДТП и сбежал

В аварии пострадала женщина.

В Красноярске сотрудники ГИБДД разыскивают водителя автомобиля Audi, который вчера вечером устроил аварию на ул. Калинина и сбежал.

По предварительным данным, иномарка Audi ехала по ул. Калинина со стороны ул. Цимлянская. В какой-то момент водитель не справился с управлением и врезался в автомобиль Chevrolet, который двигался в том же направлении. От удара вторая иномарка въехала в шумоизоляционный забор.

Очевидцы в социальных сетях указали, что Audi задела еще одну машину Toyota, а затем влетела в столб. После ДТП водитель немецкого автомобиля сбежал. Свидетели утверждают, что мужчина был пьян. Сейчас его разыскивают сотрудники правоохранительных органов.

«Пострадал пассажир Chevrolet и два пассажира Audi, вроде, с водителем не знакомы», — написал автор поста «ВКонтакте».

По версии ГИБДД, в результате аварии пострадала одна пассажирка Chevrolet. Ее госпитализировали в больницу.

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