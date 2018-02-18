У красноярского пенсионера похитили деньги, висевшие на новогодней ёлке
Следователи установили, что это был сосед потерпевшего.
Следователи установили, что это был сосед потерпевшего.
В новогодние праздники у пенсионера из Енисейска похитили деньги. Купюры висели в качестве украшения на ёлке, сообщает МВД по Красноярскому краю.
Только недавно полицейские завершили расследование. Сразу же под подозрение попал сосед потерпевшего 34-летний ранее судимый за аналогичное преступление. Похититель знал, что в этой квартире пенсионер проживает не всегда, и когда его в очередной раз не было дома, проник в дом и унёс свыше 15 тысяч рублей. В ближайшее время он предстанет перед судом, ему грозит до 6 лет лишения свободы.
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